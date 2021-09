Advies: geef kind advocaat als uithuisplaatsing dreigt

Als een kind uit huis dreigt te worden geplaatst door de jeugdbescherming, zou dat kind automatisch hulp moeten krijgen van een gespecialiseerde advocaat. Voor ouders is die hulp er al, maar “dit zou ook beschikbaar moeten zijn voor kinderen”, stelt de de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een advies aan de overheid. Die wil veranderingen doorvoeren in de jeugdzorg.

Rechtsbijstand kan kinderen niet alleen helpen wanneer ze mogelijk worden gescheiden van hun ouders, aldus de raad, maar ook “wanneer de ouders niet voor de belangen van hun kind willen of kunnen opkomen”.