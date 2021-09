Bestuursbeurzen studentenvereniging ingetrokken na geweld

Na de recente geweldsincidenten bij studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. in Amsterdam hebben de onderwijsinstellingen in de hoofdstad de toegekende bestuursbeurzen ingetrokken voor komend collegejaar. Ook mag de vereniging de komende tijd zichzelf niet promoten of leden werven, staat in een brief aan de senaat van het corps waar Het Parool over berichtte.

De brief is afkomstig van de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam. “Wij spreken onze afschuw uit over de incidenten die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden binnen uw vereniging en betuigen onze steun aan de slachtoffers”, schrijven ze. De slachtoffers kunnen steun krijgen als ze aangifte willen doen.

Uit de brief komt naar voren dat in ieder geval bij zes disputen ernstige incidenten hebben plaatsgevonden waarbij sprake is geweest van fysiek geweld. “In het gesprek bleek dat u als Senaat van A.S.C./A.V.S.V. onvoldoende grip heeft op wat er binnen (de kennismakingstijd van) de disputen plaatsvindt. Hierdoor is de daadwerkelijke omvang van de misstanden nog onzeker.”

Naar aanleiding van meldingen over wangedrag is de ontgroening begin deze maand per direct stopgezet.

Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) is volgens de eigen site met ruim 2700 actieve leden de grootste studentenvereniging van Nederland.