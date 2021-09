Mensen die geen vaccinatie- of herstelbewijs hebben, kunnen ook de komende tijd nog gratis een coronatest ophalen. Dat zei demissionair premier Mark Rutte op een persconferentie over corona.

Eerder was er veel discussie in de Tweede Kamer over het al dan niet verstrekken van gratis coronatests. Het kabinet wilde dat mensen hier op termijn voor zouden gaan betalen, zodra iedereen de kans heeft gehad een vaccinatie te halen.