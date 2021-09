Coronatoegangsbewijs niet verplicht bij uitvaartcentra en kerken

Uitvaartcentra hoeven bezoekers niet te vragen om een coronatoegangsbewijs, meldde demissionair premier Mark Rutte. Ook bij kerken is de QR-code waarmee gecontroleerd kan worden of iemand beschermd is tegen het coronavirus of recent negatief getest, niet verplicht. “We hebben niet de bevoegdheid om dat te eisen”, aldus Rutte.

Volgens zorgminister Hugo de Jonge kan de overheid het gebruik van de coronapas door kerken niet verplichten, maar ook niet verbieden. “Daar gaat een kerkgenootschap zelf over. Maar ik vermoed dat niet zo heel veel kerkgenootschappen ervoor zullen kiezen.”

Een kerk is volgens De Jonge een “besloten plaats”. Het kerkbestuur bepaalt zelf wie er naar binnen mag en wie niet. “De meeste kerken zetten hun deuren wagenwijd open en willen dat iedereen naar binnen komt.” De CDA’er hoopt wel dat kerken “meehelpen de vaccinatiegraad te verhogen”.