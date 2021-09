Derde coronaprik voor mensen met een zeer ernstige immuunstoornis

Mensen met een zeer ernstige immuunstoornis kunnen een derde coronaprik krijgen. Het kabinet volgt daarmee het advies op van de Gezondheidsraad. Mensen met zo’n afweerstoornis krijgen vanaf oktober een uitnodiging voor een extra prik van hun behandelend arts, maakte het kabinet dinsdag bekend.

Het gaat volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) om ongeveer 200.000 tot 400.000 patiĆ«nten. Zij kunnen de prik halen op een GGD-priklocatie. Zo’n extra prik kan bij deze groep mensen zorgen voor een betere afweerrespons, aldus het kabinet.

Het RIVM heeft in overleg met medisch specialisten besloten welke patiƫnten in aanmerking komen voor een extra prik tegen het coronavirus.

De Jonge zei verder dat er geen ‘boosterprik’ komt voor andere mensen. Ook niet voor ouderen zoals in sommige landen gebeurt. Volgens de bewindsman is dat niet nodig omdat de vaccins heel effectief zijn. Als het toch nodig mocht zijn “staan de GGD en het RIVM paraat voor een boostercampagne”.

De vaccins zijn 95 procent effectief in het voorkomen dat mensen in een ziekenhuis belanden, en 97 procent in het voorkomen van opname op een intensive care.