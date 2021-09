Gommers: kabinet kiest voor meest risicovolle scenario

Het kabinet heeft met het versoepelen van de coronamaatregelen in verschillende sectoren gekozen voor het “meest risicovolle scenario”, stelt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Diederik Gommers. “Rutte zegt dat hij stuurt op het beheersbaar houden van de zorg, maar hij heeft gekozen voor het scenario met de meeste risico’s. Dat spreekt elkaar tegen.”

De ic-arts is ook lid van het Outbreak Management Team en dat had het kabinet drie niveaus van versoepelingen voorgesteld. In het eerste scenario zou er niets veranderen, aldus Gommers. In het tweede zou er beperkt worden versoepeld, met inzet van het coronatoegangsbewijs. “Maar in dat scenario zouden bijvoorbeeld festivals nog niet mogen.” In het derde scenario zou er in meer sectoren worden versoepeld, ook met gebruik van het toegangsbewijs. Dat laatste heeft het kabinet dinsdagavond aangekondigd.

“In het tweede scenario versoepel je ook, zo laat je bijvoorbeeld ook de 1,5 meterregel los”, aldus Gommers. “Maar je opent minder sectoren tegelijk, waardoor je beter kunt bekijken of het goed gaat voordat je verder gaat.” Hij vindt het gek dat demissionair premier Mark Rutte “benadrukt hoe belangrijk hij het vindt dat we de zorg kunnen leveren voor iedereen, terwijl hij nu wel meer risico neemt.”