Het Parool wordt ochtendkrant

Het Parool wordt vanaf volgend jaar een ochtendblad. De krant, die al tientallen jaren ’s middags wordt bezorgd, valt bij abonnees vanaf 3 januari doordeweeks ’s ochtends in de bus of op de mat. Dat heeft Het Parool dinsdag bekendgemaakt. De verandering gaat ook gelden voor de digitale edities. Op zaterdag werd de krant al in de ochtend bezorgd.

Het Parool nam de beslissing om journalistieke en praktische redenen, aldus hoofdredacteur Kamilla Leupen. “We zijn ervan overtuigd dat de ochtend door de aanwezigheid van onlinenieuws een beter en logischer moment van verschijnen is”, zegt Leupen.

Omdat er al weinig middagkranten zijn, worden de kosten voor distributie en bezorging bovendien lager als de krant straks in de ochtend verschijnt.