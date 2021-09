Medewerkers honderden kinderopvanglocaties gaan weer staken

Medewerkers van de kinderopvang gaan dinsdag opnieuw staken tegen de hoge werkdruk in hun sector. Aan de actie doen volgens vakbond FNV werknemers van 660 kinderopvanglocaties uit het land mee. De bond verwacht dat veel van die locaties volledig zullen sluiten. Ouders zullen daardoor opvang elders moeten regelen voor hun kind.

FNV rekent erop dat minimaal 4000 stakers naar het Malieveld in Den Haag zullen komen. In Assen en Weert zijn kleinere bijeenkomsten. Daar verwacht de bond enkele honderden werknemers uit de sector. Het is de tweede landelijke staking van de kinderopvangsector dit jaar. In juli werd ook al een nationale actiedag gehouden, waar volgens FNV 3000 medewerkers aan meededen.

De actievoerders eisen dat de werkgevers meer doen om op korte termijn de werkdruk te verlagen. Volgens FNV zou dat bijvoorbeeld kunnen door groepshulpen aan te nemen. De pedagogisch medewerkers moeten wat de bond betreft “hun tijd daadwerkelijk aan de kinderen kunnen besteden in plaats van aan administratie of de vuile vaat”.

Onder het personeel is ook veel onvrede over de hoge mate van flexibiliteit die van hen wordt geëist. Ze moeten “altijd maar flexibel zijn in hun tijd”, stelt FNV. “Een contract hebben voor 18 uur en 40 uur beschikbaar zijn, is geen uitzondering. Bied ze liever een contract met meer vaste uren aan in plaats van steeds maar dat onzekere stand-by staan.”

Alleen FNV-leden gaan staken. Vakbond CNV maakte voor de zomer wél cao-afspraken met de werkgevers, die zijn verenigd in de organisaties BK en BMK. FNV vindt echter dat die tekortschieten.