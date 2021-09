Minder positieve coronatests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen

Het aantal positieve tests daalt, net als het aantal ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de afgelopen zeven dagen kreeg het instituut 15.976 meldingen dat het virus bij iemand was vastgesteld. Dat is het laagste weekcijfer sinds 6 juli, het begin van de vierde golf. Ten opzichte van vorige week is het aantal nieuwe gevallen gedaald met 10,7 procent. Toen registreerde het RIVM 17.890 positieve tests.

Bij 355 mensen waren de klachten vorige week zo erg dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. De week ervoor waren er (na correctie) 418 opnames. Voor het eerst sinds half juli zijn er minder dan 400 ziekenhuisopnames in een week tijd. Het aantal mensen dat op een intensive care belandde, daalde van 94 naar 75.

Het RIVM registreerde verder 35 sterfgevallen door corona, tegen 38 in de week ervoor en 43 nog een week eerder.

Het reproductiegetal veranderde nauwelijks. Het getal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, blijft rond de 1 hangen. Het staat nu op 0,99. Dat betekent dat de uitbraak stabiel is.

De GGD voerde meer testen uit, het aantal steeg van ruim 155.000 naar bijna 170.000, maar die brachten minder besmettingen aan het licht. Het percentage positieve testen daalde naar 9 procent, het laagste niveau sinds 6 juli.

De gemeente Nunspeet heeft naar verhouding de meeste positieve tests. In de Gelderse gemeente, waar de bevolking overwegend gereformeerd is, zijn in de afgelopen twee weken 242 inwoners positief getest. Omgerekend zijn dat 864 nieuwe gevallen op elke 100.000 mensen.