Ministerie van Justitie op slot om betoging rond persconferentie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag is dinsdagavond na de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge afgesloten. Buiten vindt een demonstratie plaats waarbij vuurwerk werd afgestoken. Ook was er een rookbom te zien.

In het ministerie, waar de persconferentie plaatsvond, zijn nog ambtenaren en journalisten aanwezig.

De politie bevestigt dat de uitgangen van het gebouw werden afgesloten omwille van de veiligheid. Die beslissing werd genomen door de beveiliging van het ministerie, aldus de politie.

De demonstratie is een lawaaiprotest van tegenstanders van de coronamaatregelen. Het begon rond 19.00 uur, de tijd dat ook de persconferentie begon van Rutte en De Jonge. Daarin zijn versoepelingen aangekondigd, maar ook het gebruik van de coronapas. Een coronatoegangsbewijs is vanaf 25 september nodig om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld de horeca en theaters.

De demonstratie was niet vooraf aangekondigd bij de gemeente Den Haag, liet een gemeentewoordvoerder weten.

Rond 21.00 uur waren er nog minder dan vijftig demonstranten over, maar velen zijn ook al vertrokken. Aanhoudingen zijn er vooralsnog niet geweest, aldus de politie.