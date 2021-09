Niet meer hele klas naar huis als leerling corona heeft

Als een kind op de basisschool positief test op corona, hoeft binnenkort niet meer de hele klas naar huis. Dat heeft het demissionaire kabinet besloten, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. Het kabinet volgt daarmee het advies van het Outbreak Management Team (OMT).

Als een kind besmet blijkt, dan kijkt de GGD samen met de ouders met wie het kind nauw contact heeft gehad. Dat betekent dus niet meer per se de hele klas. Het OMT adviseerde vorige week dat kinderen die nauw contact hebben met een besmette klasgenoot, ook thuis moeten blijven. Waarschijnlijk gaat de aanpassing per 20 september in.

In sommige gevallen kan de GGD nog wel adviseren dat de hele klas naar huis gaat. Daar is bijvoorbeeld sprake van bij een grotere uitbraak in de klas.

Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) liet dinsdagmiddag al doorschemeren dat versoepelingen in het onderwijs eraan kwamen. Na kabinetsoverleg zei hij “een tevreden mens” te zijn en dat het goed gaat in het onderwijs. Meer wilde hij niet kwijt over de maatregel. Wel benadrukte hij dat “we scherp moeten blijven” omdat er nog steeds besmettingen zijn op scholen.