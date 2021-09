NVZ: versoepelen en betere beloning zorgpersoneel moeten samengaan

Het versoepelen van de coronamaatregelen zou samen moeten gaan met het beter belonen van personeel in de zorg. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) na de aangekondigde versoepelingen tijdens de coronapersconferentie door demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge.

In de ziekenhuizen en zorgsector ziet de NVZ “een onheilspellende storm opdoemen”. “We zien blijvend hoge aantallen Covid-patiĆ«nten die ook deze herfst kunnen aanhouden”, stelt de NVZ. Die aantallen kunnen in de herfst aanhouden, en mogelijk komen daar grieppatiĆ«nten bij.

Dat hoge aantal zieken staat tegenover tekorten in de zorg. “We zien tekorten aan ic-medewerkers, vermoeide dokters en verpleegkundigen, stagnerende inhaalzorg en ontevreden bonden die met acties dreigen”, aldus de NVZ. Daarom ziet de vereniging een oplossing in het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) om te investeren in zorgprofessionals.

De NVZ roept de Rijksoverheid en de Tweede Kamer op gehoor te geven aan het advies. “Versoepelingen moeten hand in hand gaan met betere beloning”, aldus NVZ. “De situatie is en blijft urgent.”