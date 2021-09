Ook discotheken en clubs mogen straks open, maar tot middernacht

Ook discotheken en dansclubs mogen vanaf 25 september weer open, maar dan tot middernacht. Voor de branche gaan dezelfde regels gelden als voor andere horecagelegenheden. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van de NOS.

Bezoekers moeten wel een coronatoegangsbewijs laten zien voordat ze binnenkomen. Dat laat zien dat iemand door vaccinatie of een eerdere besmetting beschermd is tegen het coronavirus, of recent negatief is getest. Demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge zullen het besluit dinsdagavond op een persconferentie bekendmaken.

Eerder lekte al uit dat vanaf 25 september in caf├ęs en restaurants, maar ook in bijvoorbeeld bioscopen, musea, theater- en concertzalen een coronatoegangsbewijs verplicht is voor bezoekers van 13 jaar en ouder. Mede dankzij die maatregel kan de verplichte 1,5 meter onderlinge afstand worden losgelaten. Wel blijft het kabinet mensen oproepen elkaar de ruimte te geven.