Piets weerbericht: vanmiddag stevige regen

Verkeerswaarschuwing: Vooral vanaf (later) vanmiddag regen en het kan stevig regenen met een buiig karakter. Hierdoor kans op matig zicht. Plaatselijk veel water op de weg. Plaatselijk wateroverlast. Tijdens de avondspits nog droog weer in het noorden en oosten.

Vandaag is de zon er eerst nog wel bij met warmte van 20 tot 25 graden. Vanmiddag meer bewolking met (later) vanmiddag in het zuiden, midden en westen regen en het kan stevig regenen door een buiig karakter. De wind uit oost tot zuidoost en matig.

Kans op onweer en veel regen

Vanavond vanuit het zuiden en zuidwesten overal een buiig karakter. Er is kans op onweer en veel regen. Plaatselijk wateroverlast. In het midden en noorden van ons land valt de meeste regen. Later vanavond en vannacht vanuit het zuidwesten meer en meer de overgang naar droog weer. Vannacht in het zuidoosten en oosten en nog een aantal (onweers)buien.

Woensdag nog een paar buien of buitjes in met name het noorden en in het gehele oostelijke deel van ons land. Overdag temperaturen rond 21 tot 23 graden.Een matige wind uit westelijke richtingen, tussen zuidwest en noordwest.

Donderdag meest droog en overdag temperaturen rond 20 of 21 graden. Vrijdag droog weer met overdag 20 of 21 graden. Het weekend: Zaterdag overdag meest of geheel droog weer. Zondag kans op een bui.