Politie verwijdert Greenpeace-activisten bij pand Tweede Kamer

De politie heeft alle activisten van Greenpeace die actie voerden op en voor het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag verwijderd. In totaal zijn een stuk of 25 actievoerders aangehouden en weggevoerd. Van hen moesten ongeveer vijftien van de daken van het gebouw worden gehaald.

Diverse activisten die zichzelf hadden vastgeketend, werden door de politie losgeknipt. De meeste demonstranten werkten mee met de ontruiming en klommen de ladders af die de politie voor ze neerzette. De politie moest echter vier actievoerders die op het hoogste dak zaten wegdragen. Het enorme spandoek met de tekst Bla bla bla, stikstofcrisisis… Politiek: pak NU de natuurcrisis aan’ dat voor de glazen pui van het tijdelijke onderkomen van de Kamer hing, is weggehaald.

Voor de politie begon met de ontruiming waarschuwde zij actievoerders dat ze zouden worden aangehouden als ze niet zouden vertrekken. De burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, had besloten de demonstratie te beƫindigen.

De activisten vroegen met hun actie aandacht voor de natuurschade die wordt veroorzaakt door stikstof. De organisatie vindt dat de politiek daar snel meer actie tegen moet ondernemen. Gebeurt dat niet, dan zet Greenpeace een rechtszaak tegen de Staat door. De actie is goed en veilig verlopen, zeg directeur Andy Palmen. “Nu is het afwachten of het heeft geholpen. Het gaat natuurlijk niet om de actie, maar om het effect.”

In mei zette Greenpeace al een eerste stap in een juridische procedure tegen de overheid. In een zogeheten sommatie eiste de organisatie onder meer dat de stikstofuitstoot uiterlijk in 2025 moet zijn gehalveerd. Van de stikstofgevoelige natuurgebieden moet in dat jaar 74 procent voldoende zijn beschermd, vindt de milieuorganisatie. In de stikstofwet die vorig jaar werd aangenomen, staat dat dit percentage pas tien jaar later hoeft te worden bereikt, in 2035.

De Tweede Kamer is vanwege de grootscheepse renovatie van het Binnenhof de komende jaren gevestigd in het voormalige gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken, vlak bij het Centraal Station. De Kamerleden en medewerkers namen vorige week hun intrek in het pand, dat ook wel de Aponrots of apenrots wordt genoemd. Die bijnaam slaat op de architect van het gebouw, Dick Apon.