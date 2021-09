Rechtbank doet uitspraak in zaak datadiefstal bij GGD

De rechtbank in Utrecht doet dinsdag uitspraak in de zaak over de datadiefstal bij de GGD. De twee verdachten Mohammed Z. (21) uit Heiloo en Amin L. (23) uit Alblasserdam staan terecht voor het stelen van persoonsgegevens uit coronadossiers. De GGD-gegevens zouden te koop zijn aangeboden via de app Telegram.

Tegen Z. heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van een jaar geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Tegen L. is een halfjaar celstraf geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.

Volgens het OM keek Z. bij 101 mensen onrechtmatig in de dossiers. In 62 gevallen maakte hij foto’s van persoonsgegevens. Daarna bood hij het aan. L. – geen bekende van Z.- zocht vooral naar naar gegevens van bekende Nederlanders als Badr Hari, Lil Kleine en John van den Heuvel. Ook bekeek hij dossiers van Jesse Klaver en ex-vriendinnen. Foto’s stuurde hij naar een vriend, waarna ze op Telegram terechtkwamen.

De twee verdachten werkten vanuit huis bij een callcenter dat de GGD gebruikt voor het maken van afspraken en hadden daardoor toegang tot het systeem. Volgens de twee verdachten en hun advocaten heeft de GGD veel steken laten vallen als het gaat om training en inwerken van de uitzendkrachten die toegang hadden tot het registratiesysteem. Het OM stelde dat Z. en L. de wet moesten kennen. “Bij de training is er ook ruimschoots aandacht voor geweest”, aldus de officier van justitie.