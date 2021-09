Schouten baalt: gelekt stikstofadvies leidt tot onrust onder boeren

Landbouwminister Carola Schouten baalt ervan dat er opnieuw informatie over het stikstofdossier op straat ligt. “Ik vind het echt vreselijk dat het tot heel veel onrust aan de keukentafel leidt bij de boeren”, zegt zij in reactie op de berichtgeving over het advies van de landsadvocaat om in sommige gevallen vergunningen in te trekken.

De demissionaire bewindsvrouw benadrukt dat er nog geen besluit is genomen. Een beslissing over het stikstofbeleid op de lange termijn is mogelijk aan haar opvolger.

De afgelopen weken lekte uit dat er twee mogelijke voorstellen zijn gedaan voor het oplossen van de stikstofcrisis. Beide opties kosten miljarden voor de lange termijn en in geen van de varianten is het gedwongen stoppen van boeren uitgesloten. Voor het eerst lijkt onteigening van boeren geen taboe meer voor het kabinet.

De landsadvocaat gaat nog verder, in een advies dat het ministerie had uitgevraagd. In een advies schrijft de advocaat die de Staat bijstaat dat het “al direct” intrekken van een vergunningen “onontkoombaar” is. Dit heeft bovendien sneller effect dan onteigening.

Schouten benadrukt nog eens dat het demissionaire kabinet wil kijken “welke mogelijkheden er zijn om de boeren wel perspectief te geven”. Gedwongen stoppen is alleen een optie “als ultiem middel als het allemaal niet lukt”. Daarnaast wil de minister boeren op het hart drukken dat “wat er ook gebeurt, wij heel zorgvuldig met mensen omgaan”.