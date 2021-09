Team PowNed op Urk met eieren bekogeld

Een verslaggever en cameraman van PowNed is op Urk maandag bekogeld met eieren. Zij waren in de gemeente om een item te maken over Urker jongeren die in naziuniformen hebben rondgelopen. Zij speelden dat zij een jongen bedreigden in een gevangeniskostuum met een Jodenster erop.

In een video die PowNed op zijn website heeft geplaatst is te zien dat journalist Jamie Reuter wordt bekogeld met eieren terwijl zij praat met Urkers. Een andere man zegt tegen de journalist en haar cameraman dat zij weg moet gaan “anders ga je de haven in”. Daarna pakt de Urker hun microfoon af.

Een woordvoerder van PowNed bevestigt dinsdag het incident. De omroep doet voorlopig geen aangifte. Eerder deed PowNed dat wel toen een verslaggever werd aangereden terwijl hij op Urk was om verslag te doen van kerkgangers die de coronaregels overtraden. De dader van deze actie kreeg van de rechter een taakstraf.

De jongeren op Urk lieten maandag via Hart van Nederland weten dat zij de ophef over het spel met de naziuniformen betreurden. Zij wilden naar eigen zeggen geen enkele herinnering aan de Tweede Wereldoorlog opwekken.

In een reactie roept de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) de burgemeester van Urk of de leiding van de kerken in de plaats op om op korte termijn aan inwoners en kerkgangers het belang van een vrije pers onder de aandacht te brengen.