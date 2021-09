Weekcijfers RIVM: aantal positieve tests daalt vermoedelijk

Op de dag dat het demissionaire kabinet mogelijk nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aankondigt, komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met zijn wekelijkse cijfers over de uitbraak. Die laten waarschijnlijk een daling van het aantal positieve tests zien, voor het eerst in bijna een maand tijd. Ook het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen kan lager uitvallen dan vorige week.

Het RIVM meldde vorige week dat het 17.890 positieve tests had geregistreerd in de week ervoor. Dat was 2 procent meer dan een week eerder. Ook de week daarvoor was het aantal positieve tests met 2 procent gestegen. Het instituut sprak van een stabilisatie.

In de zes dagen na de laatste update zijn 13.959 nieuwe gevallen vastgesteld, gemiddeld 2327 per dag. Daarmee zou het weekcijfer tussen de 16.000 en 17.000 kunnen uitkomen. Dat zou een daling van 5 tot 10 procent betekenen. Tussen zondagochtend en maandagochtend kreeg het RIVM slechts 1777 meldingen. Het was voor het eerst in meer dan twee maanden tijd dat er minder dan 2000 positieve tests in een etmaal waren, en volgens het instituut zijn er geen aanwijzingen dat er ergens een storing was.

Het RIVM meldt dinsdag ook hoeveel coronapatiƫnten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen. Dat aantal kwam vorige week uit op 388. Voor het eerst sinds half juli waren er minder dan 400 opnames in een week tijd. Nu lijkt het nog iets verder te zijn gezakt. Het aantal gemelde sterfgevallen door corona (vorige week 38) is waarschijnlijk gezakt tot iets boven de 30.

Het instituut berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt. Het cijfer schommelt de laatste tijd rond de 1. Dat betekent dat de uitbraak feitelijk heel stabiel is. Hoe hoger het getal wordt, hoe meer mensen het coronavirus oplopen.