Zorgwerkgevers mogen vaccinatiestatus werknemers vastleggen

In de zorg wordt het toegestaan voor werkgevers om vast te leggen of personeel is gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat zei demissionair coronaminister Hugo de Jonge dinsdag op een persconferentie over corona. Hij benadrukt dat het niet om een plicht gaat.

De minister zegt dat er in de zorg een speciale verantwoordelijkheid geldt tegenover vaak kwetsbare patiƫnten. Daarom mag een werkgever rekening houden met wie wel en niet is gevaccineerd en daar bijvoorbeeld de roosters op aanpassen.

In andere sectoren mag de vaccinatiestatus niet worden geregistreerd, maar wel gevraagd. Werknemers hoeven dan geen antwoord te geven.

Het kabinet gaat wel “verkennen” of werkgevers een coronatoegangsbewijs van hun werknemer kunnen vragen. Nu kan dat niet volgens de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Jonge denkt dat het voor veel werkgevers “heel praktisch” kan zijn. Hij zegt eerst te verkennen of een toegangsbewijs voor werkplekken meerwaarde heeft, en zo ja hoe dat dan wordt ingevoerd.