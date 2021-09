CDA vindt dat Kamer onvoldoende is geïnformeerd over Afghanistan

De Tweede Kamer is “onvoldoende geïnformeerd” door het kabinet over de ontwikkelingen in Afghanistan. Ook werd er tijdens de crisis te weinig regie genomen, zei CDA’er Derk Boswijk tijdens het debat in de Tweede Kamer over de evacuaties uit Afghanistan. Die waren nodig na de opmars van de Taliban in de hoofdstad Kabul en verliepen chaotisch.

Hij wees daarbij op schriftelijke Kamervragen die lang na de deadline werden beantwoord en kranten die informatie publiceerden die niet in kabinetsbrieven stond. “Dan ben je wel onvoldoende geïnformeerd”, concludeert Boswijk.

De Kamer klaagt al lang over de informatievoorziening door het kabinet. Kamerleden kunnen daardoor hun werk niet goed doen. Het kabinet heeft naar aanleiding van de toeslagenaffaire beloofd de Kamer beter te informeren.

Ook vindt Boswijk dat er vanuit het kabinet een gebrek aan leiding is geweest toen de crisis in Afghanistan naar een hoogtepunt ging. “Ons bekroop het gevoel dat we met z’n allen naar een ongeluk aan het kijken waren en waarbij iedereen er een beetje vanuit ging van: die gaat wel helpen en dat gebeurde uiteindelijk niet. Dus is er een gebrek aan regie geweest? Jazeker. Dat heb ik ook gezien.”