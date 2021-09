Corona-demonstratie gepland op 25 september op Malieveld Den Haag

Tegenstanders van de coronamaatregelen willen op zaterdag 25 september op het Malieveld in Den Haag demonstreren. De manifestatie is aangekondigd bij de gemeente Den Haag, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Op sociale media gaan aankondigingen rond van het protest, dat zou plaatsvinden tussen 12.00 en 14.00 uur. “Loop mee in de grootste mars van Den Haag”, staat te lezen bij een affiche over de “mars tegen het covid paspoort”.

Of de gemeente de demonstratie toestaat, al dan niet met beperkingen, is nog niet duidelijk. Daarover is er nog overleg gaande met de organisatoren van het protest. Beperkingen zouden kunnen worden opgelegd als er bijvoorbeeld vrees is voor wanordelijkheden of de verkeersveiligheid. Of als er een gevaar is voor de volksgezondheid.

Wanneer hierover een besluit komt, is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoeveel mensen aanwezig willen zijn bij de demonstratie.

Op 25 september treden nieuwe coronaregels in werking. De verplichte 1,5 meter vervalt, maar vanaf die dag is wel een coronapas nodig onder meer om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld de horeca en theaters.