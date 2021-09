Debat over evacuaties Afghanistan paar uur uitgesteld

Het debat in de Tweede Kamer over de evacuaties uit Afghanistan is een paar uur uitgesteld. Partijen hebben om nieuwe informatie verzocht van het demissionaire kabinet, naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van woensdag.

Ook kregen de Kamerleden pas dinsdagavond om 22.30 uur antwoord op bijna vijfhonderd vragen. “Meer dan 24 uur te laat”, aldus Kati Piri (PvdA). Zij vindt dat de Kamer haar werk op deze manier niet goed kan doen. Haar voorstel voor uitstel kreeg steun van alle partijen.

Een deel van de Kamer wil langer uitstel om zich beter te kunnen voorbereiden. Daar lijkt een meerderheid niets voor te voelen. Om 14.00 uur komt de Kamer opnieuw bijeen om te zien of het debat kan beginnen en of de gevraagde stukken zijn geleverd.

De Volkskrant meldt op basis van mails tussen de ambassade en het ministerie dat al in het voorjaar van 2020 werd gevraagd voorbereidingen te treffen om lokale medewerkers te evacueren, mochten de Taliban snel oprukken. Met die verzoeken werd lange tijd niks gedaan, schrijft de Volkskrant.