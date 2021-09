De evenementenbranche spant een kort geding aan tegen de Staat, meldt de organisatie Unmute Us. De organisatie is het niet eens met het besluit van het kabinet om bij evenementen binnen maar 75 procent van de bezoekerscapaciteit toe te laten en de sluitingstijd van clubs op middernacht te houden.

“De evenementenbranche is verbijsterd over de manier waarop het kabinet omgaat met jongeren en de mensen en bedrijven die in deze branche werken”, aldus Unmute Us.