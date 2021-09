Kabinet vindt Berlijns coronadeurbeleid bespreekbaar

Het kabinet staat open voor de mogelijkheid om het Berlijnse coronatoegangsbeleid voor nachtclubs over te nemen. In de stad mogen alleen mensen die gevaccineerd tegen corona of hersteld zijn van een besmetting de club in. Het kabinet wil zoiets ook in Nederland overwegen, maar daar wel eerst over in gesprek met de Tweede Kamer.

Het Berlijnse beleid wordt ook wel het 2G-beleid genoemd. Dat is een verwijzing naar het feit dat mensen aantoonbaar ‘geimpft’ (gevaccineerd) of ‘genesen’ (genezen) moeten zijn. Het idee is dat de clubgangers dan zelf minder risico lopen ernstig ziek te worden als ze toch in aanraking komen met het virus. Op andere plekken wordt een 3G-beleid gevoerd. Dan volstaat het ook om ‘getestet’ (getest) te zijn. Daarmee is de clubganger zelf niet per se veilig voor het virus, maar draagt die waarschijnlijk het virus niet bij zich.

De Nederlandse coronatoegangsbewijzen, zijn nu te vergelijken met het 3G-beleid. Mensen die getest, gevaccineerd of genezen zijn mogen vanaf 25 september onder meer de nachtclubs weer in. Een 2G-beleid zou strenger zijn, maar misschien wel effectiever. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft aangeraden erover na te denken, en daar heeft het kabinet geen bezwaar tegen. De wet moet daarvoor gewijzigd worden.

“Het OMT realiseert zich dat de keuze voor een dergelijk toegangsbeleid een complexe afweging is waarbij ook vele andere maatschappelijke afwegingen meespelen”, schrijven de adviseurs in een brief. Toch lijkt er in ieder geval bij D66 wel belangstelling te zijn voor het idee. Maandag publiceerden Kamerleden Jan Paternotte en Romke de Jong een opiniestuk in NRC waarin ze ervoor pleiten dat clubs de keuze moeten krijgen om sneller open te kunnen door de strengere toegangscheck in te voeren.