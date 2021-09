Ministerie past reisadvies aan voor Roemenië en Japan

Het ministerie van Buitenlandse Zaken past het reisadvies voor verschillende landen aan, waaronder voor Roemenië en Japan. Roemenië is aangewezen als hoogrisicogebied en gaat van groen naar geel. Wie vanuit Roemenië naar Nederland reist, heeft vanaf zaterdag een coronabewijs nodig. Dat kan een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testbewijs zijn.

Japan, Albanië, Armenië, Bermuda en Brunei Darussalam zijn door de EU van de lijst van veilige landen afgehaald en aangewezen als hoogrisicogebied. Reizigers vanuit die landen naar Nederland hebben vanaf donderdag een coronabewijs nodig. Het EU-inreisverbod is weer van kracht. Volledig gevaccineerde derdelanders, oftewel mensen met een andere nationaliteit dan die van één van de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland, zijn hiervan uitgezonderd. De kleurcode wordt oranje, wat overigens al gold voor Japan.

Uruguay gaat van oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar geel (waarbij wordt opgeroepen op te letten wegens risico’s). Reizigers naar Nederland hebben vanaf zaterdag een coronabewijs nodig. Kazachstan en Dominica waren zeerhoogrisicogebied, maar worden vanaf donderdag gezien als hoogrisicogebied. De test- en quarantaineplicht voor reizigers uit deze landen naar Nederland vervallen. Wel hebben zij een coronabewijs nodig.

Ook Servië en Azerbeidzjan zijn van de lijst van veilige landen af gehaald en aangewezen als zeerhoogrisicogebied. Reizigers naar Nederland moeten vanaf zaterdag voortaan verplicht een negatief testresultaat laten zien en bovendien tien dagen in (thuis)quarantaine. Het EU-inreisverbod is weer van kracht, volledig gevaccineerde derdelanders zijn hiervan uitgezonderd. De kleurcode wordt oranje. Dezelfde regels gelden vanaf zaterdag ook voor Anguilla en de Palestijnse Gebieden, waarvoor al de kleurcode oranje gold, die in plaats van hoogrisicogebied zijn aangewezen als zeerhoogrisicogebied.