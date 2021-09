Nederlands vliegtuig haalt Afghaanse evacués op uit Pakistan

Een Nederlands vliegtuig pikt woensdag een groep van ongeveer vijftig mensen op die vanuit Afghanistan naar Pakistan zijn gevlucht. Daar werden ze de afgelopen tijd opgevangen door de Nederlandse ambassade in de hoofdstad Islamabad.

Het gaat om “enkele Nederlanders met hun Afghaanse familieleden en Afghanen die nauw met Nederland hebben samengewerkt, voornamelijk tolken”, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Ook vliegen er woensdag bijna honderd passagiers mee die vanaf Schiphol doorreizen naar andere EU-landen.

Het gaat om een eenmalige chartervlucht, aldus het ministerie, zodat de groep van vijftig kan doorreizen naar Nederland. “Vertrek uit Pakistan via commerciële lijnvluchten is niet mogelijk omdat een deel van de groep door de omstandigheden niet over alle daarvoor benodigde papieren beschikt”, aldus Buitenlandse Zaken.

De groep evacués vluchtte niet in een keer samen vanuit Afghanistan, zei het ministerie eerder. Ze zijn de afgelopen maand naar het buurland vertrokken. Buitenlandse Zaken meldde eerder dat “een aantal” over land naar Pakistan vluchtte. Die route wordt “nadrukkelijk” afgeraden, omdat de risico’s te groot zouden zijn. “Er wordt gewerkt aan het herstel van vliegverbindingen.”

Wanneer het toestel precies in Nederland arriveert, kan een woordvoerder niet zeggen. Volgens het ministerie waren de evacués voor vertrek ruim een week in Islamabad, waar de ambassade “opvang in hostels, eerste levensbehoeften, nieuwe kleding en een luisterend oor” regelde.

De Nederlandse regering wil ook andere Nederlanders en Afghanen “die daarvoor in aanmerking komen in veiligheid brengen”, stelt Buitenlandse Zaken. In Afghanistan zijn volgens het kabinet “waarschijnlijk” 22 tolken en hun gezinnen achtergebleven nadat de evacuatievluchten eind vorige maand waren gestopt en zeker 459 Nederlanders of mensen met een verblijfsvergunning. De Tweede Kamer debatteert woensdag over de evacuaties uit Afghanistan.