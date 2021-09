Nieuwe iPhone 13 is uit; hoe bescherm je je nieuwe smartphone?

Apple heeft vandaag iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max onthuld, die de grenzen van de mogelijkheden van smartphones verleggen, aldus het persbericht van Apple Nederland. Beide modellen zijn van binnen en buiten opnieuw ontworpen en zijn uitgerust met een compleet nieuw Super Retina XDR-display met ProMotion. Of je nu het nieuwste model of een ouder model smartphone hebt, het is altijd de moeite waard om uiterst goed voor je telefoon te zorgen, zowel qua bescherming als beveiliging.

Het meest geavanceerde pro-camerasysteem ooit op een iPhone, een batterij die veel langer meegaat, geavanceerde 5G en de A15 Bionic-chip. Foto’s maken zal nooit meer hetzelfde zijn met de nieuwe ultragroothoek-, groothoek- en telefotocamera’s. Maar wat als je op een onoplettend moment je nieuwe iPhone 13 laat vallen, iemand tegen je aan botst of als een hacker het op jou gemunt heeft? Niet fijn, en allemaal situaties waar we wel degelijke iets tegen kunnen doen.

Smartphonehoesjes

Allereerst zijn smartphonehoesjes noodzakelijk. Met een telefoonhoesje bescherm je je nieuwe smartphone tegen vuil of krassen. Hoesjes met valbescherming zorgen ervoor dat je toestel ook heel blijft na een val. Er zijn verschillende soorten telefoonhoesjes, zo kan je kiezen voor een flipcase of een backcover. Als je van plan bent om de nieuwe iPhone13 aan te schaffen, zijn er speciale iPhone 13 hoesjes verkrijgbaar. Zou toch zonde zijn als je net een nieuwe telefoon hebt en deze meteen al beschadigd raakt.

Verzekering

Niet alleen een stevig hoesje, maar ook een beschermglas is een absolute musthave. Laat je met enige regelmaat je telefoon uit je handen vallen? Dit vraagt allereerst om wat meer bewust aanwezig zijn, en daarnaast om een screenprotector. Je kan een dun glaasje op je scherm plakken tegen krassen en barsten. Dit biedt meer bescherming dan een folie. Ben je echt iemand die soms wat onhandig kan zijn? Dan is een verzekering wellicht een optie. De reparatiekosten voor je iPhone kunnen soms hoog oplopen, zeker als er iets buiten de garantieperiode gebeurt. Met een verzekering hoef je niet zelf diep in de buidel te tasten voor de kosten bij vallen, schade, diefstal of een ongelukje. Het is mogelijk om je bij Apple zelf, je provider of je verzekeraar te verzekeren.

Weg met die virussen

Beschermen gaat verder dan je telefoon zelf. Het zou toch jammer zijn als je meteen een virus op je nieuwe iPhone 13 hebt. Het is verstandig om als eerste stap een antivirus-app te installeren. Google scant zijn apps in de Play Store via Google play Protect, maar dat is niet honderd procent waterdicht. Er zijn een aantal apps waaruit je kan kiezen, zoals AVG, Kaspersky, Virus Cleaner, Bitdefender Mobile Security. Daarnaast is het zinvol om tweestapsverificatie in te schakelen. Met een dergelijke verificatie kan je jouw account alleen openen op apparaten die je vertrouwt.

In het geval van verlies, een nachtmerrie voor velen, is het fijn om te weten dat je deze weer kan opsporen. Met de Zoek mijn – app kun je je verloren iPhone terugvinden en er geluid op afspelen. Je moet wel deze app hebben ingeschakeld voordat je je toestel kwijtraakt.