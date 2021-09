Nog veel vragen in Kamer over toegangsbewijs en prikregistratie

Partijen in de Tweede Kamer hebben nog veel vragen over de bredere inzet van coronatoegangsbewijzen en het kunnen registeren van de vaccinatiestatus van zorgmedewerkers. Het kabinet kondigde deze twee maatregelen dinsdag aan in de persconferentie.

Voor toegang tot horeca, theaters, festivals en professionele sportwedstrijden moeten mensen binnenkort kunnen aantonen dat ze gevaccineerd of recent negatief getest zijn, of een coronabesmetting hebben doorgemaakt.

De ChristenUnie vindt het plan voor de toegangsbewijzen zoals het er nu ligt “zorgelijk”. De partij is onder meer bezorgd dat het voor een verdere tweedeling in de samenleving kan zorgen. Ook heeft de kleinste coalitiepartner nog vragen over de tijdelijkheid van de maatregel, de uitvoerbaarheid en of de testen voor een toegangsbewijs wel gratis blijven.

Over het registreren van de vaccinatiestatus is de partij nog terughoudender. “De vrijheid van werknemers om hun gezondheid voor zich te houden is een groot goed”, zegt Kamerlid Mirjam Bikker. En zorgmedewerkers kunnen zichzelf en hun patiënten ook beschermen door persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Daarnaast vindt Bikker dat voor zo’n fundamenteel vraagstuk de tijd moet worden genomen, in plaats van het te betrekken in een breder coronadebat.

D66 is voor beide maatregelen, en wil zelfs meer mogelijk maken voor het nachtleven. Kamerleden Jan Paternotte en Romke de Jong pleitten er in NRC voor om een voorbeeld aan Duitsland te nemen, waar clubs en discotheken weer open mogen als ze alleen mensen binnenlaten die ingeënt of recent besmet zijn geweest. Het kabinet staat daarvoor open, maar wil wel er wel eerst over in debat.

Coalitiepartij VVD laat weten ook nog een aantal vragen te hebben voor de experts, die de Tweede Kamer woensdagavond in een technische briefing bijpraten. Ook het CDA wil nog niet vooruitlopen op de briefing en het debat.

De PvdA pleit voor uitzonderingen voor de toegangsbewijzen, voor bijvoorbeeld terrassen of sportkantines. De SP ziet te veel privacybewaren, en vindt mede daarom beide voorstellen niet proportioneel, zegt Kamerlid Maarten Hijink. De partij zal de plannen niet steunen. Volt vindt dat de toegangsbewijzen een uiterst middel moeten zijn. Dit is daarvoor niet het moment, stelt de partij. “Een coronapas mag geen middel zijn om een hogere vaccinatiegraad te bereiken.”

PVV-leider Geert Wilders vindt het “onacceptabel” om toegangsbewijzen in te voeren. “Het kabinet is demissionair en dus zonder politiek mandaat. Het invoeren van een nieuwe controversiële coronapas is dus illegaal.”