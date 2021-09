Omtzigt terug in de Kamer: ik wil het iets rustiger aan doen

Pieter Omtzigt, een van de bekendste leden van de Tweede Kamer, is terug in het parlement. Woensdag was zijn eerste Kamerdag in maanden. Hij kampte met een burn-out. In juni zegde hij zijn CDA-lidmaatschap op en nu gaat hij verder als onafhankelijk Kamerlid. “Ik ga proberen het de komende tijd iets rustiger aan te doen”, zegt de oud-CDA’er.

Omtzigt begint zijn eerste Kamerdag naar verwachting direct met een belangrijk debat waar veel belangstelling voor zal zijn: over de stand van zaken in Afghanistan en het handelen van het kabinet in de aanloop van de grote evacuatie uit Kabul. Dat debat is een paar uur uitgesteld, omdat de Kamer nog op informatie van het kabinet wacht.

Toch wil het Kamerlid “gefaseerd” terugkomen, na maanden van rust. “Maar dit is een intens vak, waarbij je ofwel afwezig ofwel volledig aanwezig bent.” Ook het leven als eenmansfractie zal anders zijn. “Dit is niet wat ik gezocht had, ik had het graag anders gezien”, zegt Omtzigt. Wel heeft hij zin in het Kamerwerk. Aanstaande vrijdag zal hij uit de doeken doen waar hij zijn aandacht de komende jaren op zal richten.