Onderzoek naar mondkapjesdeal met Van Lienden duurt veel langer

Het onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal met het bedrijf van Sywert van Lienden gaat veel langer duren dan was verwacht. Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het onderzoeksbureau Deloitte veel meer tijd nodig heeft om onder meer alle data te verzamelen.

De resultaten van de eerste fase van het onderzoek zouden begin september klaar zijn, zo had de onlangs vertrokken zorgminister Tamara van Ark in juni gemeld. Maar Deloitte heeft nu zeker tot half oktober nodig om alleen al te inventariseren hoeveel werk het wordt en in te schatten hoe lang ze hiermee mogelijk bezig zijn.

De eerste fase ging over de deal die Relief Goods Alliance van Van Lienden en twee zakenpartners sloten met de overheid, vorig jaar april. Van Lienden had gezegd geen winst te zullen maken, maar uiteindelijk streken zij 28 miljoen euro op.