Opnieuw twee arrestaties na fatale mishandeling Mallorca

De politie heeft woensdagochtend twee nieuwe verdachten aangehouden in het onderzoek naar de gewelddadigheden op Mallorca deze zomer. Bij dit uitgaansgeweld kwam de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen om het leven.

Het gaat om twee Hilversummers van 18 en 19 jaar oud. Zij worden verdacht van het plegen van openlijk geweld, laat het Openbaar Ministerie weten.

In totaal zitten er nu acht verdachten vast, zij komen allen uit Hilversum. “De verschillende verdenkingen betreffen medeplegen doodslag, medeplegen poging doodslag en openlijk geweld”, meldt het OM.

Het programma Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan de fatale mishandeling. De vader van Heuvelman deed namens de familie zijn verhaal en riep getuigen op zich te melden. Hij zei te hopen dat getuigen die zich nog niet hebben gemeld “zich over hun schroom heenzetten”.

In de ochtend van 14 juli waren er meerdere gewelddadigheden in de plaats El Arenal op het Spaanse eiland. Meerdere mensen raakten gewond bij een vechtpartij in een café. Bij een tweede incident op de boulevard werd Heuvelman dusdanig mishandeld dat hij enkele dagen later kwam te overlijden.