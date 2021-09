Ruim 160 tips in oude moordzaak Wies Hensen

De politie heeft in de oude moordzaak Wies Hensen al ruim 160 tips gekregen. Volgens de politie luisterden bijna 40.000 mensen naar de podcast van de politie over de moord op de 32-jarige vrouw uit Budel in 1989. “Fantastisch! Dit gun je Wies en haar nabestaanden”, zegt persofficier Janine Kramer in de vierde en voorlopig laatste aflevering van de politiepodcast Cold Case.

De 32-jarige vrouw uit Budel verdween op 29 augustus 1989 nadat ze op de kermis in haar woonplaats was geweest. Ze werd een dag later dood gevonden, een dader is nooit gevonden.

Eind augustus startte de politie een grote publiciteitscampagne over de zaak. Zo stond er een Mobiel Media Lab bij de kermis in Budel waar Wies 32 jaar geleden verdween. Bezoekers konden hier het plaats delict, de plek waar Wies Hensen gevonden is, door een virtual reality-bril bekijken. Het mobiele lab werd door honderden mensen bezocht.

In de laatste aflevering van de podcast over Wies Hensen komt het DNA-profiel ter sprake van een onbekende man. Die heeft volgens de politie “echt iets uit te leggen”.