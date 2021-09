YouTube mocht filmpjes met toespraak Baudet verwijderen

YouTube mocht twee filmpjes weghalen waarin Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie (FVD), over de coronacrisis spreekt. De video’s hoeven daarom niet terug online te worden gezet. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag bepaald.

Forum voor Democratie uploadde de eerste video op 17 maart. Baudet hield toen een campagnebijeenkomst in Diemen, op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen. Tijdens zijn toespraak bekritiseerde hij onder meer het coronabeleid van het kabinet. De partij plaatste een ander filmpje op 3 juni. Daarin is te zien hoe Baudet zich tijdens een debat in de Tweede Kamer uitspreekt tegen de coronamaatregelen. Hij hekelt de lockdown, mondkapjes en de 1,5 meterregel. Ook noemt hij het coronavirus “een griepvariatie”. De toegelaten coronavaccins zijn volgens Baudet “experimentele injecties”, terwijl het niet erkende dierenontwormingsmiddel ivermectine in zijn ogen een “prima” middel is.

YouTube verwijderde het tweede filmpje op 15 juni. Het videoplatform vond het in strijd met de regels rond informatie over het coronavirus. Het eerste filmpje, uit Diemen, werd op 29 juni gedeletet van het platform. Bovendien kreeg FVD toen een tijdelijke schorsing. De partij kon via het account een week lang geen filmpjes plaatsen, geen berichten posten en geen livestreams tonen.

Forum voor Democratie tekende bij YouTube bezwaar aan tegen de verwijderingen en de schorsing, maar het bedrijf wees het protest af. Daarom stapte de partij naar de rechter. FVD vindt dat YouTube zich schuldig heeft gemaakt aan “een ontoelaatbare inmenging in de uitingsvrijheid”.

Daar ging de rechter niet in mee. YouTube mag zijn eigen coronabeleid bepalen, Forum heeft die regels overtreden en daarom was verwijdering en schorsing redelijk. YouTube is niet verplicht om Forum voor Democratie de gelegenheid te geven zijn achterban te bereiken, aldus de rechtbank.