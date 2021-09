Akkoord academische ziekenhuizen en NU’91 over nieuwe cao

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en NU’91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepen, hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De cao omvat onder meer voor de middengroepen (met name verpleegkundigen) een structurele loonsverhoging van 3,5 procent per 1 augustus 2022, een eenmalig uitkering van 3,5 procent over 2021 en een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag.

De overige medewerkers ontvangen onder meer een eenmalige bruto uitkering van 750 euro, berekend op basis van een voltijd dienstverband. Verder zeggen de umc’s toe meer te investeren in scholing en ontwikkeling.

“Dit cao-akkoord is een belangrijke eerste stap in het wegwerken van de salarisachterstanden en een structureel betere waardering en beloning voor verpleegkundigen en verzorgenden”, stelt Stella Salden, voorzitter van NU’91. Ook is het akkoord volgens haar een erkenning voor de verantwoordelijkheden, zwaarte en risico’s van het vak.

De NFU nodigt de andere vakbonden uit om zich vooral aan te sluiten bij dit cao-akkoord. “Het blijft nadrukkelijk ons streven om met zoveel mogelijk vakbonden dit akkoord te sluiten”, zegt voorzitter Margriet Schneider. “Mochten er extra gelden vanuit Den Haag beschikbaar komen voor zorgmedewerkers, dan wordt dit uiteraard onverkort doorgegeven aan onze medewerkers.”