ChristenUnie steunt moties van afkeuring tegen Kaag en Bijleveld

Coalitiepartij ChristenUnie stemt voor moties van afkeuring tegen de demissionaire ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie). Ook Forum voor Democratie laat weten voor te zullen stemmen. Daarmee lijken beide moties te kunnen rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. De hoofdelijke stemming is donderdagavond na afloop van het coronadebat.

Na een lang en fel debat over de chaotisch verlopen evacuatie uit Afghanistan diende PvdA-Kamerlid Kati Piri een motie van afkeuring in tegen Bijleveld. Zij heeft volgens de Kamer niet tijdig werk gemaakt van het in veiligheid brengen van tolken die in het verleden werkten voor de Nederlandse missie in dat land, terwijl de Kamer daar herhaaldelijk om had gevraagd.

Een tweede motie van afkeuring betrof de manier waarop het kabinet de uiteindelijke evacuatie heeft uitgevoerd en de Kamer daarover heeft geĆÆnformeerd. Pas toen de Taliban de hoofdstad Kabul hadden ingenomen, werd inderhaast een luchtbrug opgezet. Lang niet iedereen kon op tijd worden geĆ«vacueerd. De Kamer houdt Kaag daar eindverantwoordelijk voor.

De moties werden ondertekend door twaalf oppositiepartijen, maar niet door de PVV en Forum voor Democratie. Maar die twee partijen hebben allebei laten weten dat zij voor zullen stemmen. Daarmee is een meerderheid voor. Of de moties het daadwerkelijk halen, is afhankelijk van de opkomst bij de hoofdelijke stemming.

Een motie van afkeuring is minder vergaand dan een motie van wantrouwen. Bij die laatste treedt een bewindspersoon af, omdat er niet genoeg vertrouwen meer is. Bij een motie van afkeuring wordt het gevoerde beleid afgekeurd.

Premier Mark Rutte kreeg eerder dit jaar vanwege het schandaal rondom de formatie en toen nog CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt een motie van afkeuring aan zijn broek, maar bleef aan. Kaag zei bij die gelegenheid dat zij zelf haar conclusies zou hebben getrokken.