Kabinet steekt nog eens 1 miljard in versnelling woningbouw

Het demissionaire kabinet maakt volgend jaar nog eens 1 miljard euro vrij om sneller woningen te kunnen bouwen. De eenmalige extra investering wordt volgende week op Prinsjesdag aangekondigd, bevestigen Haagse bronnen na een bericht van de NOS.

Het kabinet stak sinds 2019 via de zogenoemde woningbouwimpuls ook al in totaal 1 miljard euro in versnelling van de woningbouw. Gemeenten konden dat geld gebruiken om drempels voor de bouw van nieuwe huizen weg te nemen. Bijvoorbeeld als vervuilde grond of een slechte bereikbaarheid een project in de weg stonden.

Deze aanpak heeft volgens minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) goed gewerkt, maar de pot is nu leeg. Omdat de bouw van woningen topprioriteit heeft, en het aantreden van een nieuw kabinet op zich laat wachten, is volgens ingewijden besloten nog eens 1 miljard beschikbaar te stellen. Naar verwachting is daar brede steun voor in de Tweede Kamer.

Hoe het geld precies wordt besteed, is nog niet duidelijk. De regeling zal vermoedelijk gaan lijken op de woningbouwimpuls, maar mogelijk met enige aanpassingen.