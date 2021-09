Minder dan 600 coronapatiënten in de ziekenhuizen

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 580 coronapatiënten, zo staat in de meeste recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is voor het eerst sinds 26 juli dat er minder dan 600 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet houden.

Het is deze week de derde dag op rij dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen met tientallen afneemt. Woensdag lagen er nog 600 patiënten op een corona-afdeling, dinsdag waren het er 635.

Op de intensive cares worden momenteel 202 coronapatiënten behandeld, per saldo twee meer dan een etmaal eerder. Er kwamen in de afgelopen 24 uur 15 nieuwe ernstig zieke patiënten met Covid-19 op de ic’s bij.

Zorgmedewerkers op de verpleegafdelingen behandelen op dit moment 378 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 22 minder dan woensdag en het is de eerste keer sinds 25 juli dat er minder dan 400 coronapatiënten in de klinieken liggen. Afgelopen etmaal werden er 49 mensen met coronaklachten opgenomen op de verpleegafdelingen.