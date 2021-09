Moordverdachte: onschuldige man kreeg 30 jaar cel

De 31-jarige Sergio K., die dertig jaar cel kreeg voor zijn rol bij het doodschieten van Sven Prins in Brunssum, was helemaal niet aanwezig bij de gewelddadige schietpartij. Dat zei de man die levenslang kreeg, omdat hij de schutter zou zijn geweest, donderdag onder ede tijdens het hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch.

Prins werd in september 2015 bij een achtervolging met meerdere salvo’s uit een AK47 – een automatisch vuurwapen – doodgeschoten. Drie mannen uit Brunssum werden in 2018 veroordeeld. Schutter Jurandy T. kreeg levenslang. Medeverdachten Xionel B. en Sergio K. kregen dertig jaar cel.

T. had zich eerder bij de rechtbank op zijn zwijgrecht beroepen. Donderdag sprak hij wel. Hij vertelde dat hij samen met Xionel B. in een auto zat toen ze ineens werden beschoten. B. zou toen de achtervolging hebben ingezet. T. bekende dat hij enkele salvo’s afvuurde, maar uiteindelijk zou een vriend van B. op de bijrijdersstoel de fatale schoten hebben gelost. Die vriend was volgens T. echter iemand anders dan Sergio K. Een naam wilde T. niet noemen. K. zei zelf ook dat hij helemaal niet bij de schietpartij aanwezig was.

In het Bossche Paleis van Justitie kwam het donderdag tot een emotionele uitbarsting van de partner van verdachte Sergio K. Nadat hij het woord had gekregen, barstte ze in huilen uit. “Ik wil gerechtigheid. Niet alleen zijn leven wordt verwoest, maar dat van zijn zoon ook.” De verdachte zelf noemde een hele serie mensen die zouden weten dat hij onschuldig is. “Niemand durft iets te zeggen. Wij zijn niet mensen die praten. Maar het gaat niet om niks. Ik word gestraft, omdat ik niks kan zeggen.”

T. had bij een undercoveragent wel de naam van K. genoemd, maar dat verhaal was deels bluf en grootspraak, zei hij donderdag. Ook B. zei dat het bluf was, toen hij tegen de undercoveragent zei dat hij bij de moord was betrokken. K. sprak niet met de undercover. Die laatste had zich voorgedaan als iemand die zware wapens wilde kopen bij de verdachten.

De moord op Sven Prins zou het trieste dieptepunt zijn van een al langer slepende ruzie in het Limburgse drugscircuit.

Donderdag werden de verdachten voor de laatste keer gehoord. De planning is dat justitie maandag met strafeisen komt.