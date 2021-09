Pfeijffer schrijft Boekenweekgeschenk, thema is ‘eerste liefde’

Ilja Leonard Pfeijffer en Marieke Lucas Rijneveld zijn de auteurs van de Boekenweek 2022. Dat heeft de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek laten weten. Pfeijffer neemt het Boekenweekgeschenk voor zijn rekening, Rijneveld schrijft het Boekenweekessay. Thema van deze 87e editie van de Boekenweek is ‘eerste liefde’.

Pfeijffer en Rijneveld zeggen allebei zeer vereerd te zijn dat ze voor deze schrijfklussen zijn gevraagd. “Het was al langere tijd een wens die ik stiekem koesterde om ooit gevraagd te worden en dat het nu zover is, beschouw ik als een mijlpaal in mijn carrière”, aldus Pfeijffer. En Rijneveld voegt eraan toe: “Toen ik werd gevraagd voor het Boekenweekessay, maakte ik een vreugdedansje om mijn schrijftafel. Wat een heerlijkheid en wat een enorme eer om dit te mogen doen!”

“Ik vind het echt een eer dat zij deze bijzondere opdracht hebben aanvaard want hun werken zijn uniek in hun soort, zeer veelzijdig en van hoge literaire kwaliteit. Deze twee gelauwerde bestsellerauteurs staan garant voor extra lange rijen richting de boekhandel en bibliotheek”, zegt CPNB-directeur Eveline Aendekerk.

“De ervaring van de eerste liefde is zo universeel, van alle tijden en alle windstreken, dat het in de literatuur wemelt van de eerste liefdes”, meldt de CPNB over de keuze voor het thema. “Een eerste liefde overspoelt je met gevoelens en verlangens die je eerder nog niet kende, die je niet kon vermoeden. Een nieuwe wereld vol behoeften, driften, onzekerheden en twijfels openbaart zich aan je en om woorden te geven aan die emoties, wenden we ons telkens weer tot de dichters en schrijvers. Zij geven woorden aan de liefde, in al haar schoonheid en complexiteit.”

De Boekenweek is volgend jaar van 5 tot en met 13 maart. Wie voor meer dan 15 euro Nederlandstalige boeken koopt, krijgt het Boekenweekgeschenk cadeau. Het Boekenweekessay is dan te koop voor 5 euro.