Sigrid Kaag treedt terug als minister van Buitenlandse Zaken

Sigrid Kaag treedt terug als demissionair minister van Buitenlandse Zaken. Ze deed dat nadat de Tweede Kamer een motie van afkeuring had aangenomen vanwege de chaotisch verlopen evacuatie uit Afghanistan. Kaag gaat wel door als fractievoorzitter van D66 en wil in die hoedanigheid ook de formatiegesprekken voortzetten, zei ze vlak nadat ze haar aftreden in de plenaire zaal bekendgemaakt had.

De motie was tijdens het Afghanistan-debat woensdag ingediend door de PvdA en werd niet alleen door de hele oppositie maar ook door coalitiepartij ChristenUnie gesteund, zo werd donderdagmiddag al duidelijk.

Er is volgens Kaag “intens en intensief” gedebatteerd over de evacuaties uit Afghanistan. Ze zei achter de inzet van de afgelopen periode te staan, maar vindt dat ze toch niet kan aanblijven. “In mijn opvatting over democratie en cultuur van ons bestuur moet de minister gaan als het beleid wordt afgekeurd.”

Ze benadrukte dat het ministerie verder werkt om mensen te evacueren. “Buitenlandse Zaken was mijn passie, dat zal u niet ontgaan zijn”, zei Kaag in de Tweede Kamer na de stemming. Ze noemde het een grote eer om de functie bekleed te mogen hebben.

Kaag heeft de andere bewindspersonen van D66 gevraagd in functie te blijven. Die zullen dat doen, zei de D66-leider.

De motie van afkeuring was gericht tegen het hele kabinet, maar daarin werd Kaag expliciet als eindverantwoordelijke genoemd. Daarnaast werd een tweede motie van afkeuring aangenomen tegen demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld. Zij stapt niet op. Een motie van wantrouwen van de SP werd verworpen.

Kaag hoefde niet af te treden na een motie van afkeuring, maar ze zei dat het aan haar zelf is om een conclusie te trekken. Ze heeft geen oordeel over de beslissing van Bijleveld om aan te blijven als minister. “Dit zijn mijn keuzes, iedereen maakt zijn eigen keuze.”

Kaag trad in oktober 2017 toe tot het kabinet als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ze werd op 24 mei van dit jaar minister van Buitenlandse Zaken omdat haar voorganger Stef Blok overstapte naar Economische Zaken. Voordat ze de politiek in ging, werkte ze onder meer in Syriƫ en Libanon voor een aantal organisaties van de Verenigde Naties.