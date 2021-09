Tekort computerchips inmiddels voelbaar voor iedereen

Het chiptekort is nog altijd niet opgelost. Het geeft inmiddels wereldwijd problemen. Voor de meeste mensen zijn die chips abacadabra, maar als er geen elektrische tandenborstel, TV of auto meer te krijgen is, wordt het probleem voor de gemiddelde leek toch iets concreter.

Wat zijn computerchips?

Computerchips zitten in vrijwel al onze apparaten. Zonder computerchip kan je een tandenborstel niet de opdracht geven om te trillen en weet een auto niet dat het raam open moet. Ofwel: zonder chips gaan we terug naar de tijd waar we vrijwel alles handmatig deden.

Dat betekent niet alleen zelf het raampje van je auto opendraaien of het portier op slot draaien. De gemiddelde auto heeft inmiddels tientallen chips. Zelfs zaken zoals het vermogen of de trekkracht kunnen afhankelijk zijn van goed werkende software in je auto.

Chiptuning

Het onderhoud van je auto is daarmee vergelijkbaar geworden met het onderhoud van je computer. Je moet die apparaten af en toe laten updaten en opschonen, bij voorkeur door een specialist, zodat alles weer sneller en beter werkt.

Omdat de gemiddelde automonteur, laat staan leek, weinig kaas heeft gegeten van de extreem specialistische softwarekennis die daarbij komt kijken, is er zelfs een hele bedrijfstak ontstaan die zich bezighoudt met het optimaliseren van de software in je auto. EQ Performance bijvoorbeeld, gespecialiseerd in ‘chiptuning’, biedt algemene chiptuning aan, maar biedt daarnaast ook gespecialiseerde Audi chiptuning, BMW chiptuning en Mercedes chiptuning aan.

Levertijd auto’s langer

Dat ‘chiptunen’ zal nu best belangrijk worden, want je auto – en met name de chips die erin zitten – vervang je nu niet gemakkelijk. De levertijd van een nieuwe auto is door het chiptekort flink opgelopen. Hoe lang je moet wachten ligt aan de auto die je hebben wil, maar BMW en Ford hebben er bijvoorbeeld flink last van. Kia of Toyota daarentegen een stuk minder, concludeerde Business Insider onlangs nog na een korte rondgang.

125 miljard gemiste inkomsten

Het tekort aan chips raakt de auto industrie het hardst. Volgens accountantskantoor KPMG is er in totaal sprake van 125 miljard dollar aan gemiste inkomsten, omdat producten niet geleverd kunnen worden. Tachtig procent van dat bedrag komt voor rekening van de autobranche. En dat terwijl de autobranche eigenlijk maar tien procent van de chipmarkt beslaat.

Oorzaken chiptekort

Dat het chiptekort vooral invloed heeft op de levertijd van auto’s, heeft te maken met de keuzes die zijn gemaakt aan het begin van de coronacrisis. Autofabrikanten verwachtten toen een afname in de vraag naar nieuwe auto’s en kochten dus minder chips in. Maar die afname viel mee en herstelde bovendien snel. Ondertussen steeg ook de vraag naar andere elektronica explosief. Tegen de tijd dat autofabrikanten wilde bijbestellen, was er dus geen chip meer te krijgen.

A perfect storm: een handelsoorlog, extreem weer en dure fabrieken

Meer chips produceren is makkelijker gezegd dan gedaan. Het bouwen van nieuwe fabrieken kost tijd en veel geld. Bovendien zat het in Taiwan – een grote leverancier van onze chips – niet mee de afgelopen tijd. Ze kregen te maken met leveringsproblemen door corona en de handelsoorlog tussen de VS en China. Daarbovenop was het extreem droog in Taiwan, terwijl fabrikant TSMC dagelijks 156.000 ton water nodig heeft om de chips te produceren. Dat water moet nu naar de fabriek gebracht worden. In Texas gingen er ondertussen fabrieken plat door extreme kou en in Japan werd er één getroffen door een brand.

Voorlopig geen nieuwe chips

Experts zijn het niet eens over hoe lang het tekort nog gaat duren. De verwachtingen lopen uiteen van een halfjaar tot minimaal twee jaar. Maar dat het nog even duurt, staat vast. Tunen dus maar, de chips die we al hebben. En een beetje zuinig zijn op de TV.