Treinverkeer in hele land plat door telefoonstoring

Het treinverkeer in heel Nederland ligt plat door een telefoonstoring op de verkeersleidingsposten, meldt de NS. Er is geen communicatie met de verkeersleiding op verschillende stations. Vanwege de veiligheid is er daarom voor gekozen al het treinverkeer stil te leggen, aldus het Twitteraccount NS_online.

Volgens het spoorbedrijf is er geen treinverkeer mogelijk tot in ieder geval 19.00 uur. Reizigers die nog met de trein zouden willen, wordt aangeraden hun reis uit te stellen. Omdat het een landelijke storing is, zijn er niet genoeg bussen om de uitgevallen treindiensten over te nemen, meldt NS op Twitter.