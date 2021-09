Treinverkeer rest van de donderdagavond ontregeld na storing

Het treinverkeer zal de rest van de donderdagavond ontregeld zijn nadat er eerder op de dag een storing was geweest, meldt de NS. De telefoonstoring op de verkeersleidingsposten van de spoorwegen is verholpen, maar het treinverkeer in Nederland werd door de storing bijna volledig stilgelegd en is sinds 19.00 uur weer beperkt opgestart.

Doordat de NS veel logistieke aanpassingen in de inzet van treinen en personeel moet doen omdat die op veel plekken gestrand zijn, verwacht de vervoerder dat de rest van de donderdag het treinverkeer niet meer volgens planning verloopt. Ook de reisplanner zal door veel “lastminuteaanpassingen” niet volledig actueel zijn, aldus de NS.

De vervoerder adviseert mensen hun reis zoveel mogelijk uit te stellen. “Helaas strandden veel reizigers en goederentreinen”, aldus spoorbeheerder ProRail.

Eind mei legde een storing bij het telefoniesysteem van provider Mobirail de communicatie tussen machinisten en treinverkeersleiders stil. Die verbinding was volgens ProRail essentieel om treinen te laten rijden. Daarom werd het treinverkeer in een groot deel van het land stilgelegd. Onduidelijk is of de oorzaak van het probleem donderdag ook bij de provider ligt. “Het lijkt er niet op, maar dat zoeken we op dit moment uit”, aldus een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail.