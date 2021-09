Urgenda en jongerenclubs: OMT voor klimaataanpak nodig

Nederland moet een speciaal instituut oprichten om de klimaatcrisis tegen te gaan. Dat stellen duurzaamheidsorganisatie Urgenda en twaalf jongerenorganisaties voor. De ‘Nederlandse Klimaatmissie’, zoals ze het noemen, moet een soort Outbreak Management Team (OMT) worden, dat de overheid structureel gaat adviseren over de aanpak, maar dan met meer bevoegdheden. Kennis en kunde moeten samenkomen in het instituut, waar overheid, bedrijfsleven en wetenschap in zouden moeten samenwerken. Een snelle verduurzaming van de economie is het doel.

Het plan is opgesteld door Urgenda en PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. Ze willen in tien jaar de CO2-uitstoot terugbrengen naar nul. Dat vergt een echte crisisaanpak, net zoals de coronapandemie, zegt Urgenda-voorzitter Marjan Minnesma. Een van de inspiratiebronnen is de Amerikaanse oud-president John F. Kennedy. Die stelde in 1961 het doel om binnen tien jaar iemand op de maan te zetten. “Toen zei ook iedereen: dat is onmogelijk.” Acht jaar na de speech van Kennedy stonden daadwerkelijk de eerste mensen op de maan.

In de Klimaatmissie zouden wetenschappers, topbestuurders en bedrijven intensief moeten gaan samenwerken om grote verduurzamingsprojecten mogelijk te maken. “Dit is anders, dit is niet zoals we het de hele tijd hebben gedaan”, zegt Minnesma over de aanpak. “We zitten nu vast in de gebaande paden. Maar in een crisis kan alles op de kop.” De crisisaanpak waar de organisaties voor pleiten draait niet om “altijd de goedkoopste oplossing vinden”. Ook zal het niet altijd lukken om draagvlak te vinden onder de hele bevolking. En er zullen fouten worden gemaakt. Maar: “Het kan als je het wilt.”