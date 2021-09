Voorarrest zesde Mallorca-verdachte niet verlengd

Het voorarrest van de 18-jarige Hilversummer L.O. die op 31 augustus als zesde verdachte is opgepakt in de Mallorca-zaak is niet verlengd. Hij mag naar huis.

Volgens de raadkamer van de rechtbank in Lelystad is er niet genoeg aanleiding hem langer vast te houden voor betrokkenheid bij de dood van Carlo Heuvelman (27) en de poging tot doodslag of zware mishandeling bij De Zaak. De Hilversummer wordt nog wel verdacht van het plegen van openlijk geweld bij dat café en op de boulevard van El Arenal.