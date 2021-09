Winnaars PrinsjesBoekenprijs en PrinsjesPodcastprijs bekend

Financieel journalist Hans de Geus heeft donderdag de PrinsjesBoekenprijs gewonnen en politiek journalisten Joost Vullings en Xander van der Wulp de PrinsjesPodcastprijs. Dit zijn prijzen voor het beste politieke boek en de beste politieke podcast van het afgelopen parlementaire jaar. De uitreiking is gehouden in de plenaire zaal van de Eerste Kamer in Den Haag.

Geus ontving de prijs voor zijn boek Hoe ik toch huisjesmelker werd. Volgens juryvoorzitter Mark Verheijen legt het boek “op een toegankelijke manier uit hoe de huizenmarkt in elkaar zit en hoe we in de huidige situatie verzeild zijn geraakt”. Andere genomineerden waren Hubert Smeets met zijn boek Hans van Mierlo, leven van een wonderbaarlijk politicus en Harm Ede Botje en Mischa Cohen met het boek Mijn meningen zijn feiten.

De prijs voor de beste politieke podcast ging naar de podcastaflevering De verbale trukendoos van Mark Rutte, uit De Stemming van Vullings en Van der Wulp van NOS en EenVandaag. “De verschillende, slim gekozen rubrieken die de podcast vaart geven, zorgen ervoor dat het speels en energiek blijft”, zegt juryvoorzitter Splinter Chabot hierover. Ook afleveringen van Haagse Zaken van NRC en Polititia van VPRO behoorden tot de top drie.

Freelance ANP-fotograaf Bart Maat won de PrinsjesFotoprijs voor de beste politieke foto. Ook deze prijs is donderdag in de plenaire zaal uitgereikt. Hij ontving de prijs voor de foto die hij maakte van de leesbare notities van oud-verkenner Kajsa Ollongren. Andere genomineerden waren Wiebe Kiestra en David van Dam.

De prijzen zijn uitgereikt tijdens het Prinsjesfestival, dat jaarlijks de week voor en op Prinsjesdag plaatsvindt. “Deze prijzen zetten de schijnwerpers op de mensen achter de politiek, zoals degenen die de Kamerleden fotograferen of over ze schrijven”, zegt directeur van het festival Evalien Timmers. De prijzen bestaan uit een oorkonde en een geldbedrag van 2500 euro.