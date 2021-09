Bijleveld: kan door ontstane discussie taak niet meer vervullen

Ank Bijleveld vindt dat ze niet langer kon aanblijven als minister van Defensie omdat ze door de discussie die is ontstaan over haar positie haar werk niet meer kan doen, zo zegt ze vrijdag in een persverklaring. De CDA-bewindsvrouw kondigde haar vertrek vrijdagmiddag aan op het ministerie van Defensie. In de uren daarvoor werd binnen de partij en op het Binnenhof al duidelijk dat ze zou vertrekken.

Bijleveld stapt op na een motie van afkeuring die donderdagavond werd aangenomen in de Tweede Kamer. Dat was aanvankelijk niet haar plan, zo liet ze in haar verklaring weten. Ze wilde aanblijven “om de taak af te maken waar ik voor sta”. Ze doelde daarmee onder meer op de pogingen om mensen uit Afghanistan te evacueren die nog naar Nederland kunnen komen. “Ik constateer echter dat mijn aanblijven onderwerp van discussie is geworden.”

De medewerkers van Defensie moeten hun werk goed kunnen doen “en ik wil niet dat ik hun belangrijke werk in de weg sta”, aldus Bijleveld. Daarom heeft ze aan CDA-leider Wopke Hoekstra en minister-president Mark Rutte laten weten dat ze haar ontslag wilde indienen. Daarbij liet ze nog weten dat ze daartoe niet onder druk was gezet.

De wekelijkse ministerraad werd onderbroken voor crisisoverleg op het ministerie van Defensie. Daarbij waren ook enkele CDA-prominenten aanwezig, onder wie Hoekstra.

Sigrid Kaag was donderdag vanwege een vergelijkbare motie al teruggetreden als minister van Buitenlandse Zaken. Op het ministerie van Defensie was Bijleveld niet alleen verantwoordelijk voor haar eigen portefeuille, maar ook voor die van Barbara Visser. Zij stapte eind vorige maand over naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus neemt tijdelijk de leiding over het ministerie van Defensie over tot er een vervanger uit CDA-gelederen is gevonden.