Hoekstra: besluit Bijleveld enorm jammer, maar wel te respecteren

Het besluit van Ank Bijleveld om op te stappen, noemt CDA-leider Wopke Hoekstra “enorm jammer, maar wel te respecteren”. Hij ontkent dat er vanuit de CDA-top druk is uitgeoefend om op te stappen. “Zij is zelf tot de conclusie gekomen dat dit de enige weg was.”

Eerder op vrijdag verliet Hoekstra de ministerraad om op het ministerie van Defensie met Bijleveld en andere CDA’ers te overleggen. Dat was op verzoek van Bijleveld, aldus Hoekstra. Meer CDA-bewindspersonen waren afwezig bij de ministerraad, “omdat je natuurlijk over dit soort zaken in gesprek gaat met elkaar”, verklaart Hoekstra. Maar “het was háár beslissing”, benadrukt hij nog eens. Vanuit regionale CDA-afdelingen klonk vrijdag verbazing over het besluit van Bijleveld om in eerste instantie door te gaan.

Ook coronaminister Hugo de Jonge zei dat er “goed is gesproken” over het besluit van Bijleveld. “Ik heb er alleen maar heel veel respect voor”, zegt hij over haar beslissing. “Ze heeft een enorme staat van dienst. Overal waar gesjouwd moet worden om wat voor elkaar te krijgen, wordt Ank Bijleveld gebeld.”

De Jonge kijkt “met zorg” naar het vertrek de laatste tijd van mensen uit het kabinet. “Ik denk dat het goed is dat we realiseren dat we in de laatste maanden – hoop ik – van dit kabinet nog een belangrijke taak te vervullen hebben: een stabiel en stevig landsbestuur. Tegelijkertijd: collega’s kunnen tot een persoonlijke afweging komen, als er discussie over hun aanblijven ontstaat.”

CDA-voorzitter Marnix van Rij dankt Bijleveld in een reactie, ook wegens haar rol als speciaal adviseur van het partijbestuur. “Bij Ank hebben we altijd een beroep mogen doen op haar verantwoordelijkheid voor Nederland. Niet alleen als minister van Defensie, maar ook in de verschillende functies hiervoor.”