Nationale Sportweek wil Nederland in beweging brengen

Het hele land in het teken van de sport. Dat is het doel van de Nationale Sportweek van NOC*NSF die vrijdag begint en duurt tot en met zondag 26 september. Gemeenten, sportbedrijven, sportbonden en sportclubs organiseren tien dagen lang sportieve activiteiten. De bedoeling is zoveel mogelijk mensen (weer) aan het sporten en bewegen te krijgen.

Het thema van deze Nationale Sportweek is: ‘Sport doet iets met je’. Er zijn dit jaar vijf gaststeden die een uitgebreid programma presenteren. Dat zijn Alphen aan den Rijn, Coevorden, Eindhoven, Lelystad en Nieuwegein. Maar ook in andere steden zijn er veel activiteiten en openen honderden sportclubs hun deuren.

Vanuit de European Week of Sports, waar dit jaar 41 EU-landen aan meedoen, wordt op 22 september de [email protected] Challenge voor scholen gehouden. Onder aanvoering van bekende sporters gaan leerlingen om 10.00 uur tien minuten met elkaar bewegen.

Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF: “De sporters van TeamNL hebben met hun prestaties tijdens de Olympische en Paralympische in Tokio laten zien hoe zij het beste uit zichzelf haalden. Daarmee hebben ze ook andere Nederlanders geïnspireerd om in beweging te komen.” De Nationale Sportweek is volgens hem “een prachtig moment om nieuwe sporten uit te proberen en te ontdekken wat bij jou past en waar jij met plezier het beste uit jezelf haalt”.